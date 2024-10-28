"متحللة ومتآكلة".. البحر يلفظ 15 جثة على سواحل تونس الشرقية

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انتشل خفر السواحل التونسيون نهاية الأسبوع، 15 جثة لفظها البحر على شواطئ محافظة المهدية في شرق تونس التي تشهد عمليات هجرة غير نظامية كثيرة.وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة المهدية والمستير فريد بن جحا اليوم الإثنين، لوكالة فرانس برس أنه "تم انتشال الجثث السبت والأحد وأُخذت عينات منها للتعرف عليها لأنها كانت متآكلة".وتم فتح بحث قضائي لتحديد جنسيات أصحاب الجثث "لأنه لا يمكن التعرف عليها نظرا لكونها متآكلة جدا ومجهولة المعالم"، وفقا لبن جحا.وتعد تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.ولقي 12 مهاجرا تونسيا حتفهم في 30 أيلول وأنقذ 29 آخرون إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة جزيرة جربة في جنوب شرق تونس، وتبعد أقرب السواحل الإيطالية حوالى 150 كيلومترا عن سواحل تونس.ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر خلال العام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي. (سكاي نيوز)