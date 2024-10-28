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عربي-دولي
بيان إيراني رسمي بشأن هجوم إسرائيل.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
28-10-2024
|
08:27
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اتهمت إيران اليوم الاثنين، إسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي لشن هجومها الأخير على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما أكدته بغداد في رسالة احتجاج أمام مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان للبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة نشر على حسابها بمنصة "إكس" أن الطائرات الإسرائيلية "هاجمت عدة مواقع عسكرية ورادارية إيرانية من المجال الجوي العراقي، على بعد حوالي 70 ميلاً من الحدود الإيرانية".
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وتقدم العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، "تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته إسرائيل بـ"استخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق ما قال المتحدث باسم الحكومة في بيان الاثنين.
وكانت هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت، أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي المتاح للجيش الأميركي "لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جوا البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية" نحو إيران في هجومها.
,أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، تقديم بغداد مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة لـ"الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبه إسرائيل بخرق أجواءَ العراق وسيادته، خلال ضرباتها على إيران.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، طلب من "وزارة الخارجية التواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق".
وقصف الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، مواقع تصنيع صواريخ في إيران، ردّا على الهجوم الإيراني بالصواريخ البالستية في الأول من تشرين الأول على إسرائيل. وتسببت الضربات الإسرائيلية في مقتل أربعة جنود إيرانيين. (الحرة)
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