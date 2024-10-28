Advertisement

عربي-دولي

"أطلقوا النار على المدنيين".. الجيش الأوكراني ارتكب جرائم حرب في كورسك

Lebanon 24
28-10-2024 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1269655-638657246720408195.jpg
Doc-P-1269655-638657246720408195.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وسائل إعلام غربية ارتكاب قوات كييف جرائم حرب، في القرى والبلدات الحدودية التي اجتاحتها بمقاطعة كورسك الروسية، فيما بلغت خسائر جيش زيلينسكي هناك أكثر من 27 ألف قتيل.

وهاجم الجيش الأوكراني، قرية كورينيفو أطلق النار عدة مرات على المدنيين، وكان يفتح النار مباشرة على أي مركبة تقترب من مكان القوات الأوكرانية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن إحدى سكان المنطقة ماريا سكروب.
Advertisement

كما أكد سكان قرية كوريلوفكا المجاورة أن الجنود الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، أن القوات الروسية أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتعمل الآن على تضييق الخناق عليها، وأن ألفي عسكري أوكراني تحت الحصار والقصف الروسي حتى القضاء عليهم أو استسلامهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بلوغ حصلية خسائر قوات كييف في مقاطعة كورسك أكثر من 27 ألف قتيل، ومئات الدبابات والمدرعات والمدافع الغربية وغيرها من أسلحة وعتاد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2024-10-28
10:14 | 2024-10-28
10:12 | 2024-10-28
10:11 | 2024-10-28
10:03 | 2024-10-28
09:54 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24