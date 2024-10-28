



وهاجم الجيش الأوكراني، قرية كورينيفو أطلق النار عدة مرات على المدنيين، وكان يفتح النار مباشرة على أي مركبة تقترب من مكان القوات الأوكرانية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن إحدى سكان المنطقة ماريا سكروب.

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كما أكد سكان قرية كوريلوفكا المجاورة أن الجنود الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين. أكدت وسائل إعلام غربية ارتكاب قوات كييف جرائم حرب، في القرى والبلدات الحدودية التي اجتاحتها بمقاطعة كورسك الروسية، فيما بلغت خسائر جيش زيلينسكي هناك أكثر من 27 ألف قتيل.وهاجم الجيش الأوكراني، قرية كورينيفو أطلق النار عدة مرات على المدنيين، وكان يفتح النار مباشرة على أي مركبة تقترب من مكان القوات الأوكرانية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن إحدى سكان المنطقة ماريا سكروب.كما أكد سكان قرية كوريلوفكا المجاورة أن الجنود الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، أن القوات الروسية أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وتعمل الآن على تضييق الخناق عليها، وأن ألفي عسكري أوكراني تحت الحصار والقصف الروسي حتى القضاء عليهم أو استسلامهم.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم بلوغ حصلية خسائر قوات كييف في مقاطعة كورسك أكثر من 27 ألف قتيل، ومئات الدبابات والمدرعات والمدافع الغربية وغيرها من أسلحة وعتاد. (روسيا اليوم)