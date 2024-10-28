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عربي-دولي

الملاريا تفتك باليمنيين.. تسجيل آلاف الإصابات في تعز

Lebanon 24
28-10-2024 | 09:40
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كشف مسؤول صحي يمني، اليوم الاثنين، عن تسجيل آلاف الإصابات بمرض الملاريا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن مرض الملاريا يواصل الانتشار في المحافظة الأكثر سكانا باليمن، خصوصا في المناطق الريفية.
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وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالملاريا في محافظة تعز بلغ 4 آلاف و338 حالة منذ مطلع العام الجاري دون رصد أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض.
وأوضح السامعي أن مديرية موزع غربي المحافظة سجلت أعلى نسبة إصابة بالمرض، حيث شهدت إصابة 1157 شخصا، ثم مديرية المخا بـ867 حالة، وجاءت مديرية مقبنة في المرتبة الثالثة بـ689 حالة إصابة بالملاريا.
وحذر السامعي من أن الملاريا مرض طفيلى ينتقل عن طريق البعوض والمستنقعات والمياه المكشوفة والراكدة، ويسبب مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور في المناعة.
واعتبر السامعي أن الملاريا من الأمراض التي باتت منسية في اليمن رغم خطورتها بسبب التركيز على مكافحة أمراض أخرى وسط واقع معقد.
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