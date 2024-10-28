هجوم دموي شنّته جماعة "بوكو حرام" على الجيش التشادي

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سقط نحو 40 قتيلا في تشاد، في هجمات شنتها جماعة "بوكو حرام" المتشددة.وقالت الرئاسة التشادية، في بيان لها، اليوم، إن الجماعة شنت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين هجوما على الجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط حوالي 40 قتيلا.وقالت "فرانس برس"، إن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو توجه صباح اليوم الإثنين إلى موقع الهجوم و"أطلق عملية لمطاردة المهاجمين وتعقبهم حتى مخابئهم الأخيرة"، وفق المصدر ذاته.