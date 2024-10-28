تطوّر عسكري مهم حصل شمال غزة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

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نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية أن الجيش قرر تقليص عدد القوات المشاركة في العملية العسكرية شمال قطاع غزة، حيث تم سحب اللواء 460 مع استمرار عمليات لواء غيفعاتي ولواء الدروع 401 في المنطقة.وأفادت المصادر أن الجيش أنهى عمليته في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بعد حصار نفذه اللواء 460، أعقبه اقتحام وحدة "شييطت 13" للمشفى وتفتيشه. كما اعتقل أحد أفراد الطاقم الطبي بدعوى انتمائه لحركة حماس ومشاركته في هجوم 7 تشرين الاول، فيما تم العثور على أسلحة ومتفجرات.وصرّح مسؤولون في قطاع الصحة أن الاقتحام طال مستشفى يعاني من نقص حاد في الموارد، حيث كان يحتضن حوالي 600 مريض ومرافق لهم وقت الهجوم. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه عاد إلى شمال غزة لاستهداف مقاتلي حماس الذين يعيدون تنظيم صفوفهم في المنطقة.