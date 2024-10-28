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عربي-دولي
للإفراج عن الرهائن.. إسرائيل تكشف عن "خطة اتفاق" جديدة
Lebanon 24
28-10-2024
|
13:58
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كشفت إسرائيل، مساء اليوم الإثنين، أنّها بصدد مناقشة "خطة اتفاق" جديدة بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، بعد عودة كبير مفاوضيها من قطر، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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كما أشار البيان إلى أنّ "رئيس الموساد ديفيد برنيع عاد بعد أن التقى رئيس السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) ورئيس الوزراء القطري".
وأضاف: "ستتواصل المناقشات في الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق"، بعد أن قدمت مصر مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة يومين يتم خلاله تبادل أربعة رهائن مع سجناء فلسطينيين.
وكانت قناة "كان" الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر في الدوحة، الإثنين، أن حركة حماس طرحت اقتراحا لصفقة "الكل مقابل الكل".
وذكرت المصادر أن مقترح حماس يعني "الإفراج عن جميع المختطفين مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والفوري من قطاع غزة".
وقال مصدر فلسطيني في قطر: "بعد اغتيال يحيى السنوار لم يعد لدينا ما نخسره ومتمسكون بشروطنا"، وفق ما نقلت "كان"، مضيفاً: "بعد انتهاء المناقشات في الدوحة، ستُجرى استشارة مع المجلس العسكري في غزة، ومن ثم ستقرر حماس الاتجاه الذي سنتخذه".
وأشار إلى أن "هذه المسألة لن تكون سريعة، حيث ستستغرق بضعة أيام بسبب صعوبات التواصل بين الدوحة وغزة". (العربية)
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