Advertisement

عربي-دولي

كم بلغ عدد جنود كوريا الشمالية المرسَلين إلى روسيا؟.. البنتاغون تكشف

Lebanon 24
28-10-2024 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1269827-638657464570261435.png
Doc-P-1269827-638657464570261435.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الإثنين أن "كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقي التدريب في روسيا، ليعدّل البنتاغون بذلك تقديرا سابقا تحدث عن ثلاثة آلاف جندي، في حين تخوف حلف شمال الأطلسي وبروكسل من تصعيد خطير، بحسب "روسيا اليوم".
Advertisement
 
من جهتها، قالت المتحدثة المساعدة بإسم البنتاغون سابرينا سينغ" "نعتقد أن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا".

وأوضحت سينغ أنّه سيؤدي "على الأرجح" إلى "تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا في الأسابيع المقبلة"، لافتةً إلى أن "قسما من هذه القوات اقترب بالفعل من أوكرانيا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2024-10-28
17:00 | 2024-10-28
16:14 | 2024-10-28
16:00 | 2024-10-28
15:21 | 2024-10-28
15:00 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24