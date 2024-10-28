كم بلغ عدد جنود كوريا الشمالية المرسَلين إلى روسيا؟.. البنتاغون تكشف

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من جهتها، قالت المتحدثة المساعدة بإسم البنتاغون سابرينا سينغ" "نعتقد أن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للتدريب في شرق روسيا".وأوضحت سينغ أنّه سيؤدي "على الأرجح" إلى "تعزيز القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا في الأسابيع المقبلة"، لافتةً إلى أن "قسما من هذه القوات اقترب بالفعل من أوكرانيا".