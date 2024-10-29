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عربي-دولي

لمدة 28 يوماً.. مقترح أميركي جديد لهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن هذه تفاصيله

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:14
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طرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

وأشار الموقع إلى أن المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما، وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة حماس وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.
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وأضاف الموقع أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده يوم الأحد مع نظريه الإسرائيلي والقطري.

ووفق "أكسيوس" فإن خطة بيرنز "لا تتناول مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب".

وأوضح الموقع أن الخطة "تتضمن إطلاق سراح 8 نساء من المحتجزين لدى حماس أو رجال فوق سن الخمسين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس الإثنين إنه لم يتلقَّ اقتراحا لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفقا لمكتبه.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن إسرائيل "لم تتلقَّ اقتراحا للإفراج عن أربعة رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في غزة. لو طُرح مثل هذا الاقتراح، لكان رئيس الوزراء قد قبله على الفور".

واقترحت القاهرة وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين، حسبما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الماضي. (سكاي نيوز)


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