Advertisement

عربي-دولي

قبالة سواحل اليمن.. الحوثيون يتبنون هجمات ضد ثلاث سفن ترفع علم ليبيريا

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1269930-638657804931853144.jpg
Doc-P-1269930-638657804931853144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحوثيون أمس الإثنين تبنيهم هجمات استهدفت 3 سفن قبالة سواحل اليمن، وذلك بعدما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) التابعة للبحرية البريطانية بوقوع انفجارات قرب سفينة في البحر الأحمر.
Advertisement

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع 3 انفجارات على مقربة من سفينته، وأفاد بأن "كل أفراد الطاقم بخير".

ووقعت الانفجارات على بعد 25 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية.

بدورها أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بوقوع انفجارات قرب سفينة تجارية، مضيفة أن السفينة كان على متنها "فريق أمن مسلح خاص".

ومساء أمس الإثنين أكد الحوثيون المدعومون من إيران تنفيذ ثلاث عمليات.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "لقد استهدفت العملية الأولى سفينة (SC MONTREAL) جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين"، فيما "استهدفت العملية الثانية سفينة (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي وقد نُفذتِ العملية بصاروخ مجنح محققا إصابة مباشرة".

أما العملية الثالثة وفق سريع فاستهدفت "سفينة (MOTARO) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وقال سريع إن استهداف السفن الثلاث جاء "لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".

ووفق موقع "مارين ترافيك" لمراقبة حركة الملاحة البحرية فإن السفن الثلاث ترفع علم ليبيريا.(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:35 | 2024-10-29
01:19 | 2024-10-29
01:14 | 2024-10-29
01:11 | 2024-10-29
00:41 | 2024-10-29
00:28 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24