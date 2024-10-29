19
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تخطط لهجوم آخر على إيران.. تقارير تكشف
Lebanon 24
29-10-2024
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط إسرائيل لهجوم آخر على إيران، ردا على محاولة استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أيام في قيسارية شمالي حيفا، وفق ما كشفت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تشمل الرد على استهداف منزل نتنياهو، مؤكدة أن المسؤولين الإسرائيليين بحثوا في عدة خيارات للرد.
Advertisement
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في وقت سابق أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.
وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو أكد أن طائرة مسيّرة أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".
وقالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، إن الهجوم كان محاولة لاغتيالها وزوجها.
وقالت سارة نتنياهو، في أول تعقيب لها على هجوم المسيرة في قيسارية، إن هجوم المسيرة "محاولة لاغتيالي أنا وزوجي، هذا ليس فقط اعتداء على شخصَينا بل على إسرائيل وشعبها أيضا".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
Lebanon 24
من داخل استديو الأخبار.. مذيعة "الجديد" تُغادر المحطة وهكذا ودعت المشاهدين
02:15 | 2024-10-28
28/10/2024 02:15:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
Lebanon 24
للقطاع العام... خبر مهمّ جدّاً عن الرواتب والزيادات الإضافيّة
06:59 | 2024-10-28
28/10/2024 06:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبر من "النافعة".. ما الجديد؟
03:15 | 2024-10-28
28/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
Lebanon 24
عاجل.. هذا آخر شرط إسرائيلي لوقف "حرب لبنان"!
14:06 | 2024-10-28
28/10/2024 02:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بنحافة زائدة.. أول إطلالة لحبيبة رونالدو بعد تعرضها لوعكة صحية شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
بنحافة زائدة.. أول إطلالة لحبيبة رونالدو بعد تعرضها لوعكة صحية شاهدوا كيف بدت (صور)
03:02 | 2024-10-28
28/10/2024 03:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:35 | 2024-10-29
الحكومة الايرلندية: قرار إسرائيل حظر الأونروا كارثي ومخزٍ
01:19 | 2024-10-29
العد التنازلي بدأ.. ترامب وهاريس يستعدان للاسبوع الاخير
01:11 | 2024-10-29
زوارق إسرائيلية تقصف المواصي.. وبالونات حرارية في غزة
00:41 | 2024-10-29
تسجيلات لسياسين أميركيين تحت قبضة قراصنة صينيين.. ما خطورة الأمر؟
00:31 | 2024-10-29
قبالة سواحل اليمن.. الحوثيون يتبنون هجمات ضد ثلاث سفن ترفع علم ليبيريا
00:28 | 2024-10-29
البنتاغون يتحدث عن الالتزام بترتيب يتيح عودة آمنة للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
29/10/2024 07:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
29/10/2024 07:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
29/10/2024 07:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24