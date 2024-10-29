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عربي-دولي

إسرائيل تخطط لهجوم آخر على إيران.. تقارير تكشف

Lebanon 24
29-10-2024 | 01:14
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تخطط إسرائيل لهجوم آخر على إيران، ردا على محاولة استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أيام في قيسارية شمالي حيفا، وفق ما كشفت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران لم تشمل الرد على استهداف منزل نتنياهو، مؤكدة أن المسؤولين الإسرائيليين بحثوا في عدة خيارات للرد.
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وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد في وقت سابق أن طائرة مسيّرة قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيسارية.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو أكد أن طائرة مسيّرة أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".

وقالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، إن الهجوم كان محاولة لاغتيالها وزوجها.

وقالت سارة نتنياهو، في أول تعقيب لها على هجوم المسيرة في قيسارية، إن هجوم المسيرة "محاولة لاغتيالي أنا وزوجي، هذا ليس فقط اعتداء على شخصَينا بل على إسرائيل وشعبها أيضا".(سكاي نيوز)



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