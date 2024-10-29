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عربي-دولي

الحكومة الايرلندية: قرار إسرائيل حظر الأونروا كارثي ومخزٍ

Lebanon 24
29-10-2024 | 01:35
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دعت الحكومة الايرلندية المجتمع الدولي إلى الإدانة والوقوف ضد خطوة إسرائيل القاضية بمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في غزة، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كلا من رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس ونائب رئيس الوزراء ميشيل مارتن أعربا عن اعتراضهما على حملة التضييق التي تنفذها إسرائيل ضد وكالة الأونروا.
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وقد أبديا قلقهما "بشأن العواقب المترتبة عن القرار في ما يتعلق بالإبقاء على ما هو بالفعل تدفق محدود من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة".

ودان هاريس حظر الأونروا بوصفه "كارثيا ومخزيا".

كما أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا مشتركا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي سيحظر عمل الأونروا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال: "أدين بشدة إقرار التشريع في الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر الاتصال بين إسرائيل والأونروا. وإذا تم تنفيذه، فسيجعل من المستحيل على الأونروا القيام بدورها الحيوي في المنطقة، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
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