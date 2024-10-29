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عربي-دولي

شي ضغط على بايدن لتغيير لهجته حول استقلال تايوان

Lebanon 24
29-10-2024 | 02:09
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قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس الصيني شي جين بينغ طلب العام الماضي من الرئيس جو بايدن والقيادة الأميركية تغيير لهجتها في الحديث عن استقلال تايوان.
وأوضحت وكالة "رويترز" أنه خلال اجتماع بايدن وشي في تشرين الثاني الماضي بالقرب من سان فرانسيسكو، طلب شي ومساعدوه من بايدن وفريقه تعديل لغة البيانات الرسمية الأميركية.
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وكشف المسؤولون المطلعون على المحادثات للوكالة أن الصين أرادت من الولايات المتحدة أن تقول "نحن نعارض استقلال تايوان"، بدلا من النسخة الحالية التي تقول الولايات المتحدة "لا تدعم" استقلال تايوان.
 
وحسب المسؤولون فإن مساعدي الرئيس الصيني عاودوا تقديم هذا الطلب مرارا وتكرارا في الأشهر التي تلت ذلك، إلا أن الولايات المتحدة رفضت إجراء التغيير.

ورد البيت الأبيض على طلب التعليق ببيان كرر الجملة القائلة بأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان.

وجاء في البيان أن "إدارة بايدن-هاريس كانت متسقة مع سياسة صين واحدة طويلة الأمد".

وقالت وزارة الخارجية الصينية: "عليكم أن تطرحوا هذا السؤال على الحكومة الأميركية. موقف الصين بشأن قضية تايوان واضح وثابت". (روسيا اليوم)
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