مجزرة في بيت لاهيا شمالي غزة.. استشهاد 77 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًا

ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المبنى السكني في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إلى 77 شهيدا بينهم أكثر من 25 طفلا وعشرات الجرحى والمفقودين.



وبحسب "روسيا اليوم"، فإن المبنى السكني المستهدف مكون من 5 طوابق، وكان يأوي أكثر من 150 نازح والمبنى يعود للمدعو عيسى أبو نصر في مشروع بيت لاهيا، وقد عرف من هذه المجزرة 36 شهيد حتى اللحظة، بالإضافة إلى سقوط أكثر من 20 إصابة خطرة وصلت إلى مستشفى "كمال عدوان" وحتى اللحظة لا زال هناك الكثير تحت الأنقاض.



من جهته، قال مدير مستشفى "كمال عدوان": "لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات".

أما مدير المستشفيات الميدانية بغزة فقال: "ندعو كل الجراحين للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين، ونحن لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات".



ولفت إلى أن "جيش العدو يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا"، مطالبا "العالم بالتحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".