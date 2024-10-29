في تصريح عالي النبرة.. الحرس الثوري للاسرائيليين: انتظروا ضربات أقوى قريباً

بعد توعد طهران برد حازم على إسرائيل التي وجهت السبت الماضي ضربات جوية نحو 3 مناطق في الداخل الإيراني مستهدفة مقرات لتصنيع الصواريخ ودفاعات جوية، جدد الحرس الثوري تهديداته أيضا.



فقد أكد مساعد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي في تصريحات اليوم الثلاثاء أن ضربات أقوى ستوجه إلى إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وقال مشيدا بحزب الله وحماس:" سترون في الأيام القادمة ضربات أقوى ستوجه إلى الكيان الصهيوني، وسيتفاجأ الإسرائيليون بإجراءات وابتكارات جديدة" في إشارة ربما إلى ضربات الفصيلين.



كما شدد على أن الإسرائيليين "سيتكبدون خسائر أكبر"، وفق تعبيره.



"في الزمان والمكان المناسبين"

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اليوم، أن "النظام الصهيوني سيتلقى الرد"، لافتة إلى أن تحديد نوعيته يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي



وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن "هجوم إسرائيل كان اعتداءً واضحاً على حدودنا"، مشددة على أن حق الدفاع مشروع لإيران.