Advertisement

عربي-دولي

استطلاع جديد يكشف.. حكم الديمقراطيين مهدد!

Lebanon 24
29-10-2024 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1270090-638657994181651890.jpg
Doc-P-1270090-638657994181651890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع اقتراب يوم الحسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في الخامس من تشرين الثاني المقبل، أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن الناخبين الأميركيين لديهم مخاوف جدية بشأن حكم الديمقراطيين.

حيث بين استطلاع حديث نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن 75% من المستطلعين رأوا أن الحكم الديمقراطي مهدد.
Advertisement

كما رأى 45% من المشاركين به أن النظام لا يمثل مصالح المواطنين بما فيه الكفاية.

تخدم مصالح النخبة

إلى ذلك، اعتبر أكثر من 60% أن الحكومة تخدم مصالح النخبة أكثر من المجتمع ككل، ما يعكس الاستياء المتزايد وسط الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم المرتفع وانقسام المجتمع في الولايات المتحدة.

لكن على الرغم من هذه المخاوف فقد زادت الثقة في العملية الانتخابية، حيث قال ما يقرب من 80% من المستطلعين إنهم يؤمنون بدقة نتائج انتخابات 2024.

يشار إلى أن استطلاعات سابقة أجريت خلال الأيام الماضية كانت أظهرت تقارباً بين المرشحين للانتخابات الرئاسية.

كما أظهرت ثقة أكبر من قبل الناخبين في برنامج ترامب الاقتصادي، في حين بدا تأييد هاريس بين الشابات أكبر مما هو لدى منافسها، لاسيما في ما يتعلق بحقوق النساء والإجهاض.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:43 | 2024-10-29
07:36 | 2024-10-29
07:30 | 2024-10-29
07:02 | 2024-10-29
06:58 | 2024-10-29
06:53 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24