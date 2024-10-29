اعتبارا من هذا التاريخ.. إيران تضاعف ميزانيتها الدفاعية 3 مرات

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أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن ميزانية الدفاع الإيرانية ستتضاعف ثلاث مرات اعتبارا من 21 آذار 2025، وفق ما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء.وقالت مهاجراني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "في الميزانية التي يجب أن تغطي كافة نفقات البلاد، كانت كل الجهود موجهة لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد".وأضافت: "تم إيلاء اهتمام خاص لهذا الموضوع، لذلك نشهد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية بنسبة أكثر من 200%".