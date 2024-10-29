رجال أعمال يستعدّون لمغادرة بريطانيا.. ما السبب؟

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يستعدّ مئات من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لمغادرة المملكة المتحدة.وظهرت تحذيرات من "هجرة محتملة" بعد أسابيع من التكهنات بشأن خطط وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل زيادة الضرائب وسلسلة من تخفيضات الإنفاق .وفي تحذير أخير قبل إعلان الميزانية يوم الأربعاء المقبل، قالت مجموعة الضغط "تحالف الشركات الناشئة" إن ثقة المؤسسين في بريطانيا سوف "تهتز" بشكل أكبر إذا استهدفت ريفز رواد الأعمال بزيادة ضريبة مكاسب رأس المال .وقد تم الكشف عن حجم التهديد من خلال استطلاع رأي أجري مؤخراً لأكثر من 500 مؤسس شركة، حيث قال 72 بالمئة منهم إنهم "درسوا بالفعل إمكانية نقل أنفسهم أو أعمالهم إلى الخارج"، وفق تليغراف. (سكاي نيوز)