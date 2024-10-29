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برلين تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد إعدام المعارض شارمهد

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:51
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 أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بعد إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد في إيران، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتبت عبر منصة "إكس" :"أنه بموازاة ذلك، احتج سفيرنا في طهران بأشد العبارات على قتل جمشيد شارمهد"،  مشيرا إلى أن "السفير الألماني استدعي بعد ذلك إلى برلين للتشاور".
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