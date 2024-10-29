برلين تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد إعدام المعارض شارمهد

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بعد إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد في إيران، بحسب وكالة "فرانس برس".



وكتبت عبر منصة "إكس" :"أنه بموازاة ذلك، احتج سفيرنا في طهران بأشد العبارات على قتل جمشيد شارمهد"، مشيرا إلى أن "السفير الألماني استدعي بعد ذلك إلى برلين للتشاور".

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