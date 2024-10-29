رقم كبير.. كم بلغ عدد النازحين نتيجة حرب السودان؟

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نزح أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم في السودان، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها، بينهم نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ الشهر الماضي، وفق ما أعلنته مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الثلاثاء.وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة للصحفيين أن "11 مليون شخص هم نازحون في داخل البلاد، و3.1 مليون شخص هم أولئك الذين عبروا الحدود. لذا فإن عدد النازحين الآن يقدر بأكثر من 14 مليون شخص".وأضافت لاحقا أن الرقم الإجمالي يشمل بعض الأشخاص الذين نزحوا قبل بدء الحرب الأهلية في نيسان 2023.ولا تزال مناطق الحرب تعيش أوضاعا سيئة حيث تنعدم الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات وسط ندرة شديدة في السلع الغذائية التي تضاعفت أسعار المتوافر منها بأكثر من 400 في المئة.وتتدهور الأوضاع الصحية بشكل كبير في ظل خروج أكثر من 80 بالمئة من المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الكوادر الطبية والأدوية المنقذة للحياة. (سكاي نيوز)