العنف الجنسي يتصاعد ويصل لرقم مهول في السودان

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بعد 18 شهراً من الحرب الأهلية، أصبحت جرائم الاغتصاب "معممة" في السودان، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة نشر الثلاثاء.فقد أشار التحقيق الأممي إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.وأوضح رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان أن "حجم العنف الجنسي الذي شهدناه في السودان مهول".فيما لم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسيا، وفقا لهذا التقرير.وأضاف عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان 2023، "لم يعد هناك مكان آمن في السودان". (العربية)