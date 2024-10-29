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عربي-دولي

رئيس بولندا يدلي بتصريح مفاجئ حول أوكرانيا

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:20
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أدلى الرئيس البولندي أندريه دودا بتصريح غير متوقع حول أوكرانيا، وكشف أن كييف لم تعد تتشاور مع وارسو.
في تصريح لمحطة الراديو "راديوزيت"، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، أن كييف توقفت عن التشاور مع وارسو فيما يخص النزاع العسكري. 
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وأجاب دودا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قد توقفت عن التشاور مع بلاده بعد توريد بولندا الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية: "إلى حد ما، يمكننا القول أن هذا هو الوضع الحالي".
ومع ذلك، لم يخفي الزعيم البولندي أنه يريد علاقات ودية بين البلدين، مؤكدا أن فلاديمير زيلينسكي يتعرض لضغوط من أكبر الممولين والرعاة الأوكرانيين.
(روسيا اليوم)
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