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إقتصاد

إيطاليا تستعدّ لتوقيع إتّفاقات مع ليبيا بـ9 مليارات يورو

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:47
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تستعدّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لتوقيع مجموعة من الاتفاقات مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقيمة تتجاوز 9 مليارات يورو، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعلنت شركة الطيران الوطنية الإيطالية عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس، مما يُعتبر علامة على تحسن العلاقات بين إيطاليا وليبيا ورغبة الجانبين في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية. (روسيا اليوم)
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