بعد استدعاء سفيرها في برلين.. أوّل رد من إيران على ألمانيا

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وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "لا يوجد إرهابي محصن من العقاب في إيران، لا يوفر جواز السفر الألماني إمكان الإفلات من العقاب لأي شخص، ناهيك عن مجرم إرهابي"، وحض بيربوك على التوقف عن "تشويه الحقائق".كذلك رد عراقجي علی احتجاج الخارجية الألمانية على إعدام المواطن الألماني الإيراني متهماً إياه بأنه "قاد بوضوح وبدون خجل هجوماً إرهابياً على مسجد، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً بريئاً، بمن فيهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 200 شخص في هذا الهجوم"، مشيراً إلى أن "الأدلة الكافية متاحة للجميع للتحقق منها".واضاف قائلاً إن "جواز السفر الألماني لا يوفر الحصانة لأي شخص، فما بالك بمجرم إرهابي".في الأثناء، تجمع عشرات الأشخاص أمام السفارة الإيرانية في العاصمة الألمانية برلين للاحتجاج على إعدام شارمهد في إيران.وكان من بين المشاركين في هذا التجمع الاحتجاجي الممثلة الألمانية-الإيرانية ياسمين طباطبائى، والكاتبة دوزين تيكال، ومنتجة الأفلام مينو براتي-فيشر.في حين تجمع حوالي 30 شخصا أمام السفارة في حي داليم ببرلين، وكان بعضهم يحمل صورًا لشارمهد، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها عبارات مثل "نحن جيمي" أو "واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد". وطالب بعض المتظاهرين بالإفراج عن سجناء إيرانيين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وكانت السلطة القضائية في إيران أعلنت، مساء أمس الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد الذي حُكم عليه بالإعدام في ربيع عام 2023 بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الاتهامات التي نفاها بشدة أقاربه ونشطاء عاملون في مجال حقوق الإنسان.يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في برلين للاحتجاج على إعدام شارمهد. (العربية)