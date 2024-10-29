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عربي-دولي

احتراق صندوقي اقتراع في أميركا.. وجهاز "غامض" يثير الرعب

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:45
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اشتعلت النار في صندوقين لأوراق الاقتراع في ولايتي أوريغون وواشنطن في أميركا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مما أدى إلى إتلاف مئات أوراق الاقتراع.

وأظهر مقطع فيديو احتراق بطاقات الاقتراع بعد أن قالت الشرطة إنه تم العثور على جهاز مشبوه بجوار صندوق اقتراع في فانكوفر بواشنطن صباح الاثنين.
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كما تم إشعال النار في صندوق اقتراع آخر على بعد 15 ميلاً في بورتلاند بولاية أوريغون، صباح الاثنين أيضًا.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الآن في الحادثين. (سي ان ان)
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