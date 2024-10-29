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النرويج تلجأ إلى محكمة العدل الدولية.. ما علاقة إسرائيل؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 14:37
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أعلنت النرويج، الثلاثاء، أنها تسعى للحصول على رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين.

وأوضحت النرويج في بيان أنها "ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول".
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وأكدت النرويج في بيان أن "هذه الخطوة تأتي ردا على قرار إسرائيل، أمس الإثنين، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، الإثنين، تشريعا يحظر وكالة الأونروا من العمل داخل إسرائيل. (سكاي نيوز) 
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