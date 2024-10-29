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عربي-دولي
مشددة على دورها الفعّال.. الإمارات تدين قرار إسرائيل حظر الأونروا
Lebanon 24
29-10-2024
|
15:36
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أدانت دولة الإمارات بشدة موافقة البرلمان الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويمنعان الوكالة من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
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وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد "شددت دولة الإمارات على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة".
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور"، مشددة على "ضرورة قيام الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق". (سكاي نيوز)
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