Advertisement

عربي-دولي

بايدن يحث الأوكرانيين على الرد إذا عبرت قوات كورية شمالية حدودهم

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:01
A-
A+
Doc-P-1270393-638658366661344792.png
Doc-P-1270393-638658366661344792.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن، الأوكرانيين على الرد، إذا ما عبرت قوات كورية شمالية نحو بلادهم.

وقال بايدن، الثلاثاء، إن من حق القوات الأوكرانية استهداف الجنود الكوريين الشماليين إذا عبروا حدود بلادهم، معرباً عن قلقه بشأن وجود قوات كورية شمالية في منطقة كورسك الروسية.
Advertisement

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن عدداً صغيراً من قوات كوريا الشمالية وصلت إلى كورسك، ونحو ألفين في طريقهم إليها.

وفي المقابل، أشار البنتاغون إلى أنه لا يمكنه تأكيد صحة التقارير بشأن وجود قوات كورية شمالية داخل الأراضي الأوكرانية.

وأعلن البيت الأبيض، اعتقاده أن كوريا الشمالية أرسلت جنودا إلى روسيا يفوق عددهم 3 آلاف عنصر، بعدما أكدت أوكرانيا أن جنودا كوريين شماليين انتشروا في منطقة كورسك الروسية حيث تسيطر القوات الاوكرانية على مئات الكيلومترات المربعة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن جنوداً كوريين شماليين انتشروا في منطقة كورسك الروسية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربعة، مع خشية الدول الغربية من أن تؤدي مشاركة هؤلاء في المعارك إلى تصعيد النزاع في شكل أكبر.

وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة عن اعتقاده أن كوريا الشمالية أرسلت جنودا إلى روسيا يفوق عددهم 3 آلاف عنصر. 

من جهتها، قالت كوريا الشمالية، الجمعة، إنها في حال نشر قوات في روسيا فسيكون ذلك "متوافقا" مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، دون أن تؤكد أو تنفي إرسال جنود.

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ جيو، نائب وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون الروسية، قوله "إذا كان ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الدولية صحيحا، فأعتقد أنه سيكون متوافقا مع أحكام القانون الدولي". (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-10-29
19:30 | 2024-10-29
19:11 | 2024-10-29
18:30 | 2024-10-29
18:00 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24