بايدن يحث الأوكرانيين على الرد إذا عبرت قوات كورية شمالية حدودهم

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وقال بايدن، الثلاثاء، إن من حق القوات الأوكرانية استهداف الجنود الكوريين الشماليين إذا عبروا حدود بلادهم، معرباً عن قلقه بشأن وجود قوات كورية شمالية في منطقة كورسك الروسية.من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن عدداً صغيراً من قوات كوريا الشمالية وصلت إلى كورسك، ونحو ألفين في طريقهم إليها.وفي المقابل، أشار البنتاغون إلى أنه لا يمكنه تأكيد صحة التقارير بشأن وجود قوات كورية شمالية داخل الأراضي الأوكرانية.وأعلن البيت الأبيض، اعتقاده أن كوريا الشمالية أرسلت جنودا إلى روسيا يفوق عددهم 3 آلاف عنصر، بعدما أكدت أوكرانيا أن جنودا كوريين شماليين انتشروا في منطقة كورسك الروسية حيث تسيطر القوات الاوكرانية على مئات الكيلومترات المربعة.وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن جنوداً كوريين شماليين انتشروا في منطقة كورسك الروسية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربعة، مع خشية الدول الغربية من أن تؤدي مشاركة هؤلاء في المعارك إلى تصعيد النزاع في شكل أكبر.وكان البيت الأبيض أعلن الجمعة عن اعتقاده أن كوريا الشمالية أرسلت جنودا إلى روسيا يفوق عددهم 3 آلاف عنصر.من جهتها، قالت كوريا الشمالية، الجمعة، إنها في حال نشر قوات في روسيا فسيكون ذلك "متوافقا" مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، دون أن تؤكد أو تنفي إرسال جنود.ونقلت الوكالة عن كيم جونغ جيو، نائب وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون الروسية، قوله "إذا كان ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الدولية صحيحا، فأعتقد أنه سيكون متوافقا مع أحكام القانون الدولي". (الحرة)