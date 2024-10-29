الصومال يطرد دبلوماسياً "غير مرغوب فيه"

Advertisement

أمهلت الخارجية الصومالية دبلوماسيا إثيوبيا 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصفته بـ "غير المرغوب فيه" على خلفية قيامه بأنشطة "لا تتناسب مع دوره الدبلوماسي".وأعلنت الوزارة أن الدبلوماسي الإثيوبي الذي يشغل حاليا منصب المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا في الصومال علي محمد عدن، قام بأنشطة "لا تتفق مع دوره الدبلوماسي".وأشارت الى أن ما فعله الدبلوماسي الإثيوبي يشكل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، وخاصة المادتين 41 و42، اللتين تلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.وقالت في بيان لها، إنها اتخذت إجراءات حازمة لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على المعايير الدبلوماسية الدولية، مؤكدة التزام الصومال بحماية سيادته وبالقانون الدولي.