بعد تعرض قاربهم للغرق.. إنقاذ 50 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

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وقالت مؤسسة "العائدين" الليبية، إن القوات الخاصة البحرية الليبية، تمكنت فجر الثلاثاء، من إنقاذ مركب كان بصدد الغرق قباله سواحل منطقة التميمي غرب طبرق على بعد 100 كيلومتر منها.وأوضحت المؤسسة المعنية بمساعدة المهاجرين أن مركب الهجرة غير الشرعية كان على متنه 50 مهاجرا، يحملون الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية، ومهاجر واحد يحمل الجنسية السودانية.وأكدت المؤسسة الليبية، أن جميع المهاجرين الذين تم انقاذهم من على متن مركب الهجرة غير الشرعية، بحالة جيدة، ويتواجدون داخل مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة طبرق الليبية.وأصبحت ليبيا الواقعة في شمال إفريقيا، في السنوات الأخيرة، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط يوجد بها 761322 مهاجرا من 44 جنسية، وذلك وفقا لبيانات تم جمعها في منتصف 2024. (روسيا اليوم)