الخارجية الروسية: موسكو لم تتلقّ إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلندا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "موسكو لم تتلق إخطارات رسمية بشأن فرض هلسنكي قيودًا على بعض الممتلكات العقارية الروسية في فنلندا، وسيتم إجراء تقييم قانوني بعد توضيح الوضع من قبل السلطات الفنلندية".وقالت زاخاروفا في بيان، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بعدد من العقارات الروسية الأخرى في فنلندا، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، والتي وردت أنباء عن فرض قيود عليها في وسائل الإعلام الفنلندية، لم يتلق الجانب الروسي بعد إخطارات رسمية بشأن فرض تدابير تقييدية عليها".وأضافت أن "السفارة الروسية في هلسنكي أرسلت طلبات إلى وزارة الخارجية الفنلندية وخدمة المحضرين تطالب بتوضيح الوضع".