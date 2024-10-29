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"البنتاغون": ردّ إيران على ضربات إسرائيل لن يقع في الوقت القريب

Lebanon 24
29-10-2024 | 19:30
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قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن "احتمال رد إيران على ضربات إسرائيل غير مستبعد، ولكنه لن يقع في الوقت القريب".

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن "باب الدبلوماسية لحل النزاع بين إسرائيل وحزب الله ما زال ممكناً اليوم".
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وقال رايدر: "نعم هناك احتمال بأن تردّ إيران عسكرياً على الضربات الإسرائيلية الأخيرة".
وأكد أن وزارة الدفاع "تراقب عن كثب التحركات الإيرانية، وملتزمون التنسيق مع إسرائيل والدفاع عنها".

كما قال المتحدث باسم البنتاغون: "نُبقي أعيننا مفتوحة على ما ستلجأ إليه طهران بعد الضربات الجوية" التي نفذتها طائرات إسرائيلية".

ومن جهة أخرى، أشار رايدر إلى أن "استعانة روسيا بالقوات الكورية الشمالية يظهر الوضع العسكري الرهيب الذي تُعانيه موسكو".

وأضاف: "نجهل الصفقة بين بوتين وكيم جونغ اون وما الكلفة التعويضية التي سيدفعها الكرملين له".
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