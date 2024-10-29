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عربي-دولي
تحذير من برنامج الأغذية العالمي: أزمة غزّة قد تتحوّل إلى مجاعة
Lebanon 24
29-10-2024
|
20:00
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دعا برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات على الفور لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، وحذر من أن الأزمة الإنسانية هناك يمكن أن تتفاقم قريباً نتيجة لما وصفه بأنه قيود شديدة على تدفق المساعدات.
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وحذّر مرصد عالمي هذا الشهر من أن القطاع الفلسطيني بأكملهما زال معرّضاً لخطر المجاعة لأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تفاقم المخاوف وتعوّق وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف برنامج الأغذية العالمي في بيان: "مع استمرار تدهور الوضع في شمال غزة، فإن احتمال تأثر مجموعة أكبر بالمجاعة سيزداد بالتأكيد ما لم تتحسّن الظروف على الأرض".
وقال البرنامج إن "لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية جاهزة في مصر والأردن تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، لكنه لا يستطيع إدخالها إلى غزة لأن نقاط الدخول المفتوحة قليلة جدا والبعض الآخر غير آمن بما يكفي".
وقال برنامج الأغذية العالمي إن "القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية القادمة إلى غزّة شديدة، وإن القطاع لم يدخله هذا الشهر إلا 5 آلاف طناً".
وأضاف أن "الموافقة على الشاحنات وسائقي الشاحنات والتأخير عند نقاط التفتيش هي من بين القيود الأخرى التي يتعين معالجتها لتحسين تدفّق المساعدات للقطاع".
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