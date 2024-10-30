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عربي-دولي

قبيل ايام من بدء الانتخابات الرئاسية الاميركية.. استطلاع للرأي يظهر القلق الاميركي من الحرب

Lebanon 24
30-10-2024 | 01:02
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أظهر استطلاع حديث للرأي أن العديد من الناخبين الأميركيين يشعرون بالقلق من احتمال تصاعد الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

وأعرب نحو نصف المستطلعة آراؤهم عن قلق "بالغ" أو "جدا" بشأن احتمال نشوب حرب أوسع في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس.
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وعلى الرغم من وجود قلق بشأن تزايد الصراع، وفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "إيه بي – نورك" لأبحاث الشؤون العامة، فإن عددا أقل من الناخبين، حوالي 4 من كل 10، يشعرون بالقلق من انجرار الولايات المتحدة إلى حرب في الشرق الأوسط.
وأجري هذا الاستطلاع قبل الضربة الإسرائيلية ضد إيران يوم الجمعة الماضي.
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