خشية من مسيّرات "حزب الله"... نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله

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وحسب المعلومات فإنه كان من المقرر عقد حفل الزفاف في حديقة الفعاليات "حفات رونيت" في 26 تشرين الثاني.وقال رئيس الوزراء في محادثات مغلقة إنه يعتقد أنه يجب تأجيل الزفاف بسبب الوضع وأنه قد يكون هناك خطر غير ضروري على المشاركين، مشيرا إلى أنه لا مانع من تأجيل الزفاف.وقالت هيئة البث إن تهديد الطائرات بدون طيار كان يشغل بال رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت أنباء مفادها أن نتنياهو تساءل في محادثة مغلقة في مكتبه في الكنيست: "إلى أين سنذهب إذا جاءت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟".وأضاف: "أنا خائف بشكل أساسي من الطائرات بدون طيار. لدينا أنظمة جيدة لكشف واعتراض الصواريخ".حتى أن نتنياهو أعرب عن حيرته بشأن اجتماع الكنيست في القدس، وقال: "لا أفهم لماذا يجتمع الكنيست في مكانه المعتاد وليس في مكان آخر".يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، تعرض مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيسارية لهجوم من طائرات مسيرة.وتبنى "حزب الله" الهجوم، فيما علق نتنياهو على الحدث قائلا: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا". (روسيا اليوم)