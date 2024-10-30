Advertisement

عربي-دولي

ما الذي يجري لو انتهى يوم الحسم بتعادل ترامب وهاريس؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1270614-638658796787427036.jpeg
Doc-P-1270614-638658796787427036.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
5 أيام فقط تفصل الأميركيين عن اختيار رئيسهم الجديد، ومع احتدام المنافسة بين المرشح الجمهوري ترامب والديمقراطية كامالا هاريس وتعادلهما إلى حد بعيد في استطلاعات الراي الأحدث، يطرح السؤال التالي: ماذا سيحدث حال تعادل المرشحين بالأصوات بعد الاقتراع؟
Advertisement
فوفق القوانين الأميركية، يفوز بالانتخابات الرئاسية المرشح الذي يحصل على 270 صوتا أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا.
لاسيما أن لكل ولاية عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها يعكس عدد ممثليها في مجلسي الكونغرس: الشيوخ بعضوين لكل ولاية، والنواب بعدد نواب يعكس عدد سكان الولاية.
ومع تقارب نتائج كل استطلاعات الرأي بين المرشحين، يستبعد الخبراء التعادل على الرغم من كون هذه الدورة الأكثر حزبية والأكثر شحنا سياسياً بشكل غير مسبوق.
لكن دعونا نعرف ماذا لو انتهت الانتخابات بالتعادل بـ269 صوتا لكلا المرشحين في المجمع الانتخابي، ما يعني أن كليهما لم يحصل على ما يكفي من الأصوات الانتخابية ليصبح رئيسا.
فإذا انتهت انتخابات هذا العام بهذه النتيجة، يتضمن الدستور الأميركي خطة لحسمها.
إذ يشير الخبراء القانونيون إلى المادة الثانية من الدستور، وكذلك إلى التعديل الـ12 في كيفية مواجهة هذا الموقف.
حيث تنتقل الانتخابات الرئاسية إذا حصل تعادل إلى مجلس النواب، الذي يتعين على أعضائه المنتخبين حديثا أداء اليمين الدستورية ثم التصويت على من سيصبح رئيسا.
وهنا تحصل كل ولاية على صوت واحد، بغض النظر عن حجم وعدد ممثليها، ويكون عليهم التصويت إما لترامب أو هاريس.
كما ينص الدستور على الحاجة للحصول على أغلبية وفود مجلس النواب، بمعنى 26 وفدا في المجلس (50 ولاية + واشنطن العاصمة).
كذلك، وفي حال التعادل ينتقل اختيار نائب الرئيس لمجلس الشيوخ، وهنا يحصل كل عضو في المجلس على صوت، بدلا من صوت واحد لكل ولاية كما هي الحال في مجلس النواب، والمرشح الذي يحصل على 51 صوتا يصبح نائب الرئيس.
ولأن هذه أصوات منفصلة، فمن الممكن أن ينتهي الأمر بالرئيس ونائب الرئيس إلى أن يكونا من أحزاب سياسية مختلفة.
(العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:36 | 2024-10-30
06:30 | 2024-10-30
06:17 | 2024-10-30
06:12 | 2024-10-30
05:52 | 2024-10-30
05:45 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24