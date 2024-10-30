اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن "النظام الإيراني يحتاج إلى ضربة أقوى من تلك التي وجهت له الأسبوع الماضي"، وأنه "لا بد من ضرب عصب اقتصاده".





وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال لابيد: "يحتاج النظام الإيراني إلى ضربة أقوى ويجب أن يعلم أن وجوده في خطر لأنه قرر أن يطلق علينا صواريخ باليستية".

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ورأى أنه "كان يجب أن تكون الضربة على إيران موجهة ضد أهداف اقتصادية ومنشآت نفطية التي تغذي وجود هذا النظام ويجب ضرب عصبه الاقتصادي ما سيقود إلى تدهوره".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر يوم السبت الماضي بدء تنفيذ الرد على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.



وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، كانا يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.



وحسب المعلومات فإن الضربات استهدفت موقع بارشين العسكري قرب طهران وموقع خجير لإنتاج الصواريخ في ضواحي العاصمة الإيرانية.



وعلق نتنياهو على الاستهداف قائلا إن "الضربة ضد إيران كانت قوية وحققت أهدافها"، مبينا أنه تم استهداف قدرات إيران على إنتاج الصواريخ وإلحاق ضرر كبير فيها.



ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع أن "مزاعم إسرائيل حول ضربها 20 موقعا في إيران غير واقعية وتندرج في إطار الحرب النفسية"، مؤكدا أن "آثار الضربة الإسرائيلية كانت محدودة". (روسيا اليوم)