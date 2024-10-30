طهران: إسرائيل نفذت هجومها ضدنا عبر ممر أميركي

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مع تكرار إيران خلال الأيام الماضية وعيدها وتهديدها برد حازم على إسرائيل إثر الهجوم الجوي الذي نفذته، أكد وزير الخارجية، عباس عراقجي، في تصريحات صحافية بعد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الطائرات الإسرائيلية وجهت ضرباتها عبر ممر وفرته لها الولايات المتحدة.بدوره، أعلن الجيش الإيراني أن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق الحدود. وقال مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري إن "طائرات العدو رغم تقدمها لم تخترق أيّاً من حدودنا". وأضاف في تصريحات من شيراز، مساء أمس أن الطائرات الإسرائيلية "بدأت تطلق صواريخها على بُعد يقارب 100 كيلومتر من الحدود، في سماء تخضع لسيطرة الأميركيين"، في إشارة إلى العراق.إلا أنه أكد أن الدفاعات الجوية لبلاده دمرت عددا كبيرا منها بفضل جهود أفراد الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري، بينما أصاب عدد قليل منها بعض المواقع.إلى ذلك، وجه رسالة إلى الإسرائيليين، قائلا إن "استقدام هذا العدد من الطائرات المتقدمة لا يعني أبدأ أنها تستطيع اختراق حدودنا الجوية".ورأى أن العديد من الدول الغربية على رأسها أميركا أتت لمؤازرة إسرائيل وتحقيق عملية عسكرية ناجحة، لكنهم أخطأوا وفشلوا. (الحدث)