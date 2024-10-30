وزير الدفاع الإيراني: لم يحدث أي خلل في وتيرة إنتاج الصواريخ

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أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، قدرة بلاده على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل.وقال وزير الدفاع الإيراني "نحن قادرون على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل"، وشدد على أن الدفاعات الجوية الإيرانية قوية.وأوضح الوزير الإيراني أنه لم يحدث أي خلل في وتيرة إنتاج الصواريخ، وذلك ردا على ما تناقله مسؤولون إسرائيليون بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.وتعهد وزير الدفاع الإيراني بالرد على الهجوم الإسرائيلي وعدم التسامح معه.وشدد نصير زاده على أنه "لم تدخل أي طائرة مقاتلة إلى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي". (سكاي نيوز)