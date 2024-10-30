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عربي-دولي

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى طهران غدا الخميس

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:03
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أعلنت شركة "طيران الإمارات" أكبر شركة استئناف رحلاتها إلى إيران اعتبارا من 31 تشرين الاول الجاري.


وجاء في بيان صدر عن الشركة ونشر على موقعها الرسمي: "تستأنف شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى ومن إيران (طهران) اعتبارا من 31 تشرين الاول الجاري".
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كما مددت الشركة تعليق رحلاتها الجوية إلى بغداد حتى 14 تشرين الثاني القادم، مشيرة إلى أن هذا الوجهة تشملها شركة طيران فلاي دبي منخفضة التكلفة التابعة لشركة طيران الإمارات.

وسبق أن مددت شركة طيران الإمارات إلغاء الرحلات إلى طهران وبغداد حتى 30 تشرين الاول.
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