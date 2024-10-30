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بوريل يدين المجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:30
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أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الهجوم الإسرائيلي على مبنى مؤلف من 5 طوابق في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقال بوريل في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، إن المشاهد القادمة من بيت لاهيا "مروعة"، لافتا إلى "استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص في الهجوم".
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وفي معرض إدانته للهجوم، أفاد بوريل: "لا يزال التجاهل قائما لمبادئ التناسب (في الرد) وحماية المدنيين".
وأضاف: "لن نتوقف عن إدانة ذلك والمطالبة بالمحاسبة".
(الاناضول)
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