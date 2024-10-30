صاروخ انفجر... إصابة إسرائيليين إثنين في المطلة

أفادت "القناة 7 الإسرائيلية" عن إصابة إسرائيليين اثنين أحدهما بجراح خطرة.

وأشارت إلى أنّ الإسرائيليين أُصيبا نتيجة إنفجار صاروخ قرب المطلة في الجليل الأعلى أُطلق من لبنان.