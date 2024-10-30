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عربي-دولي

صاروخ انفجر... إصابة إسرائيليين إثنين في المطلة

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:17
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أفادت "القناة 7 الإسرائيلية" عن إصابة إسرائيليين اثنين أحدهما بجراح خطرة.
 
 
وأشارت إلى أنّ الإسرائيليين أُصيبا نتيجة إنفجار صاروخ قرب المطلة في الجليل الأعلى أُطلق من لبنان.
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