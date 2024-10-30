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الهلال الأحمر الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول للجرحى

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:55
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول الطواقم الطبية إلى المصابين لتقديم المساعدة العلاجية لهم شمال قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي منذ 26 يوما.
وقال متحدث الجمعية بغزة رائد النمس: "تتعرض الكوادر الطبية للاستهداف الإسرائيلي والقمع شمال غزة، والمرضى والمصابون لا يستطيعون الحصول على خدمات طبية، حيث يمنع الجيش الوصول إليهم".
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وأضاف أن "الاحتلال يعتقل وينكل بالمواطنين ويجبرهم على النزوح من شمال قطاع غزة في ظل عملياته العسكرية التي تعرضهم للخطر".
ووصف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة الوضع شمال القطاع بأنه "كارثي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين والمنشآت الصحية".
ولفت النمس إلى أن "شمال القطاع يفتقد للعلاج والغذاء والدواء والماء بسبب الحصار الإسرائيلي المشددة". (الأناضول)
 
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