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عربي-دولي

"سنوار جديد" يُخيف إسرائيل.. شخصان قد يقودان "حماس" بعد "الأسر"!

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:52
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عبَّرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف من ظهور "سنوار جديد" في حال خروج شخصيات فلسطينية بارزة من السجون ضمن صفقة مع حركة حماس، بعد إعادة إطلاق المفاوضات بشأن الحرب في قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام عن القائد السابق بالوحدة "504"، ماركو مورانو، قوله إن إسرائيل ستعيد "ترميم" حماس في حال القبول بإطلاق سراح أسرى بعينهم ضمن صفقة الرهائن.
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وأشار مورانو إلى أن حركة حماس لا تزال منتشرة في غزة، محذرًا من إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل هجوم السابع من تشرين الأول؛ ما سيؤدي إلى حرب جديدة.

ويؤيد المحلل في هيئة البث الإسرائيلية "كان" أليئور ليفي، بأن الأسيرين عبدالله البرغوثي وإبراهيم حامد، قد يكونان بمثابة سنوار "جديد" ويقودان الحركة في غزة.

ويأتي حديث الإعلام الإسرائيلي للإشارة إلى أن زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، الذي تصفه إسرائيل بمهندس هجوم السابع من تشرين الأول 2023، كان خرج بموجب صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011.

بدورهم، زعم صحفيون إسرائيليون إن "جيشهم بدأ بنجاح في لبنان وغزة والآن لا يعرف كيف يخرج في ظل سقوط قتلى يوميًّا في صفوفه"، مشيرين إلى مقتل 23 خلال أسبوع.

إلى ذلك، يرى المحلل العسكري ألون بن دافيد، أن الجيش الإسرائيلي يواجه ضغوطاً متزايدة لإرسال المزيد من جنود الاحتياط إلى القتال، مع حاجة ماسة لـ 5 آلاف جندي.

كذلكن أكد أن الجيش يوجه رسائل للقيادة السياسية حول قرب انتهاء العمليات في لبنان، مشددًا على أن كل ما يمكن تحقيقه قد تم بالفعل. (إرم نيوز)
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