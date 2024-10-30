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عربي-دولي

بيان إيراني حول العلاقات الإيرانية السوریة.. هذا ما فيه

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:34
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أكد مكتب المرشد الإيراني، أن ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار نقلا عن مستشار خامنئي للشؤون الدولیة حول العلاقات مع سوريا مزیفة، ولا أساس لها من الصحة.

وجاء في البیان: "ما تم تداوله خلال الأیام الماضیة عبر شبكات التواصل الإجتماعي من أخبار ومعلومات کاذبة  نقلا عن مستشار قائد الثورة للشؤون الدولیة علي أکبر ولايتي، جاء في سیاق تدمیر العلاقات بین إيران وسوریا ومثل هذه الأخبار مزیفة ولا أساس لها من الصحة".
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وأضاف المكتب في بيانه: "الحكومة السوریة هي حكومة ثوریة مناهضة للصهیونیة ومن الحلقات الرئیسیة في سلسلة المقاومة، والرئيس بشار الأسد هو شخصیة مؤثرة ومؤمنة بالمقاومة والصمود لا سیما في وجه الكيان الصهیوني".

وأردف أن مثل هذه الأخبار الملف کاذبة من حیث المبدأ وستتم متابعة هذا الأمر عبر الجهات المعنية. (روسيا اليوم)
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