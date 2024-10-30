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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي: أمن المنطقة مرتبط بحل قضية فلسطين

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:10
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، دعم المملكة للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
جاء ذلك على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض.
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وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك. وأن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين.
وأضاف المسؤول السعودي أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل".
وشدد على رفض السعودية الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.
(سكاي نيوز)
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