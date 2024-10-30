سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل

هاجم المحلل السياسي ريان غيردوسكي، الصحافي البريطاني-الأميركي مهدي حسن. وخلال مقابلة على شبكة "CNN" قال غيردوسكي لحسن "أتمنى ألا ينفجر جهاز "البيجر" الخاص بك".



وقال غيردوسكي لحسن: "لقد تم وصفك بأنك معاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة"، ليردّ عليه حسن "من قبلك".

فأجابه غيردوسكي: "لا، أنا؟ لم أصفك قط بأنك معاد للسامية".

وقال حسن: "أنا مؤيد للفلسطينيين. أنا معتاد على ذلك".

فردّ عليه غيردوسكي: "حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".

وسأل حسن "هل قلت للتو إنه يجب أن أموت؟"

فقال غيردوسكي: "لا".

وأضاف حسن: "هل قلت للتو إنه يجب قتلي في بثّ تلفزيوني مباشر على CNN؟"

وقال غيردوسكي: "لا، لم أقل ذلك". (روسيا اليوم)