سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل

هاجم المحلل السياسي ريان غيردوسكي، الصحافي البريطاني-الأميركي مهدي حسن. وخلال مقابلة على شبكة "CNN" قال غيردوسكي لحسن "أتمنى ألا ينفجر جهاز "البيجر" الخاص بك".
وقال غيردوسكي لحسن: "لقد تم وصفك بأنك معاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة"، ليردّ عليه حسن "من قبلك".
فأجابه غيردوسكي: "لا، أنا؟ لم أصفك قط بأنك معاد للسامية".
وقال حسن: "أنا مؤيد للفلسطينيين. أنا معتاد على ذلك".
فردّ عليه غيردوسكي: "حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".
وسأل حسن "هل قلت للتو إنه يجب أن أموت؟"
فقال غيردوسكي: "لا".
وأضاف حسن: "هل قلت للتو إنه يجب قتلي في بثّ تلفزيوني مباشر على CNN؟"
وقال غيردوسكي: "لا، لم أقل ذلك". (روسيا اليوم)