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عربي-دولي

سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:28
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هاجم المحلل السياسي ريان غيردوسكي، الصحافي البريطاني-الأميركي مهدي حسن. وخلال مقابلة على شبكة "CNN" قال غيردوسكي لحسن "أتمنى ألا ينفجر جهاز "البيجر" الخاص بك".

وقال غيردوسكي لحسن: "لقد تم وصفك بأنك معاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة"، ليردّ عليه حسن "من قبلك".
فأجابه غيردوسكي: "لا، أنا؟ لم أصفك قط بأنك معاد للسامية".
وقال حسن: "أنا مؤيد للفلسطينيين. أنا معتاد على ذلك".
فردّ عليه غيردوسكي: "حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".
وسأل حسن "هل قلت للتو إنه يجب أن أموت؟"
فقال غيردوسكي: "لا".
وأضاف حسن: "هل قلت للتو إنه يجب قتلي في بثّ تلفزيوني مباشر على CNN؟"
وقال غيردوسكي: "لا، لم أقل ذلك". (روسيا اليوم)
 
 
 
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