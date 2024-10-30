رعب في الجزائر.. رجل بجلباب تسلل إلى مسكن جامعي للفتيات وهذا ما فعله

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أثارت واقعة تسلل رجل مرتدياً جلباباً إلى مكان إقامة الطالبات في ولاية تسمسيلت، هلعاً ورعباً في مسكن جامعي للفتيات جنوب غرب الجزائر العاصمة.وقد كشفت إحدى طالبات الجامعة بعض التفاصيل التي أكدتها إدارة "إقامة 2000 سرير" لاحقا، وقالت إن الحادثة وقعت في حدود الساعة العاشرة من ليل الاثنين إلى الرابعة فجر الثلاثاء، حين رصد أفراد الأمن داخل الإقامة شخصا غريبا متنكرا في زي طالبة جامعية.وشاهد عناصر الأمن الرجل مرتديا جلبابا وحقيبة ظهر، ولدى تتبعه ومحاولة توقيفه قاومهم بواسطة سلاح أبيض.كما أصاب أحد أفراد الأمن إصابات متفاوتة الخطورة في صدره وظهره، ما أدى إلى نقله مباشرة للمستشفى حيث خضع لعملية جراحية عاجلة. (العربية)