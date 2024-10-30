كارثة إنسانية في بيت لاهيا.. المدينة أصبحت منكوبة (فيديو)

محدث..9 شهداء و عدد من الاصابات بينهم اطفال جراء استهداف مواطنين في شارع سوق مشروع بيت لاهيا شمال القطاع pic.twitter.com/6uLxwPPJ2h
— MaxeM (@noaasultan) October 30, 2024
محدث..9 شهداء و عدد من الاصابات بينهم اطفال جراء استهداف مواطنين في شارع سوق مشروع بيت لاهيا شمال القطاع pic.twitter.com/6uLxwPPJ2h
صرخة من شمال قطاع غزة بعد مجازر بيت لاهيا شمال القطاع
حسبنا الله وهو نعم الوكيل #شمال_غزة_يُبااد #مجزرة_بيت_لاهيا pic.twitter.com/zdS9TqX77L
— الـمُـثَـنَّى (@Al_Muthanaa) October 30, 2024
صرخة من شمال قطاع غزة بعد مجازر بيت لاهيا شمال القطاع
حسبنا الله وهو نعم الوكيل #شمال_غزة_يُبااد #مجزرة_بيت_لاهيا pic.twitter.com/zdS9TqX77L