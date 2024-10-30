كارثة إنسانية في بيت لاهيا.. المدينة أصبحت منكوبة (فيديو)

محدث..9 شهداء و عدد من الاصابات بينهم اطفال جراء استهداف مواطنين في شارع سوق مشروع بيت لاهيا شمال القطاع pic.twitter.com/6uLxwPPJ2h — MaxeM (@noaasultan) October 30, 2024 Advertisement

صرخة من شمال قطاع غزة بعد مجازر بيت لاهيا شمال القطاع

حسبنا الله وهو نعم الوكيل #شمال_غزة_يُبااد #مجزرة_بيت_لاهيا pic.twitter.com/zdS9TqX77L — الـمُـثَـنَّى (@Al_Muthanaa) October 30, 2024

استشهد 9 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بينهم أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت شارع السوق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأعلنت بلدية بيت لاهيا شمال القطاع المدينة منكوبة جراء الحرب والحصار الإسرائيلي، وأطلقت نداء استغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 25 طفلا، في مجزرتين بقصف الطيران الإسرائيلي مبنى سكنيا لعائلة أبو نصر، ومنزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة اللوح في محيط مسجد سليم أبو مسلم بمدينة بيت لاهيا".وأطلق الأهالي في بيت لاهيا نداءات استغاثة ومناشدات عاجلة، للمساعدة على البحث عن ناجين أو عن جثامين الضحايا تحت الركام، في ظل عدم تمكن الدفاع المدني من الوصول إليهم وإسعافهم.وقالت بلدية بيت لاهيا إن سكان المدينة يعانون كارثة إنسانية نتيجة الحرب المستمرة والحصار المفروض على المدينة، وأوضحت في بيان لها أن المدينة أصبحت بلا طعام وبلا مياه وبلا مستشفيات وبلا إسعافات وبلا دفاع مدني وبلا أطباء وبلا خدمات صرف صحي ونفايات وبلا اتصالات.وتتواجد مدينة بيت لاهيا كغيرها من البلدات والمخيمات في شمال القطاع، في حالة حصار مطبق، وذلك جراء العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ26 على التوالي. (روسيا اليوم)