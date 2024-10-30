وزير الخارجية البريطاني يطالب إسرائيل بضمان قدرة "الأونروا" على مواصلة عملها

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قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأربعاء، إن "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي المنظمة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات في غزة".وأضاف أن "بلاده مع بقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التشريعات التي ستجعل عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شبه مستحيلة".ووصف القانون الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي بحظر عمل الوكالة، بأنه خطأ تماماً، مشدّداً على ضرورة أن تضمن إسرائيل قدرة الوكالة على مواصلة عملها.